Sumar defiende el derecho de los presos preventivos a regularizarse

Madrid, 21 de abril de 2026. Sumar ha defendido este martes que el Gobierno informe a los presos sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que se está llevando a cabo el España. "Las personas que están en prisión preventiva son personas que no tienen una sentencia firme y, por tanto, no son culpables de ningún delito y tienen todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia y a poder participar de un proceso de regularización que tiene que ser para todos y para todas de la misma manera", ha defendido la diputada de Compromís Águeda Micó. (Fuente: Congreso)