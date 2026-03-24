Sumar defiende "más y mejor" unidad en la izquierda para gobernar

Madrid, 24 de marzo de 2026. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que su formación defiende "más y mejor" unidad en la izquierda para gobernar y que tienen que ser otros "los que se miren a sí mismos y sepan cómo se hacen bien las cosas". En rueda de prensa en la Cámara Baja, Barbero ha enfatizado que el objetivo para los comicios del 17 de mayo es conseguir desbancar al PP del Gobierno autonómico y ha reivindicado que, pase lo que pase en la izquierda, la coalición 'Por Andalucía' (que integran a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz) tiene la mejor candidatura liderada por el líder de IU, Antonio Maíllo. (Fuente: Congreso)