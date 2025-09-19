Sumar destaca la sintonía con IU para confluir en una candidatura de coalición en CyL

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que su formación aspira a concurrir a las elecciones autonómicas de Castilla y León, contempladas para marzo de 2026, mediante la candidatura de izquierdas más amplia posible y que, para ese objetivo, hay "muy buena sintonía" con IU. Por otro lado, ha destacado que los planes de Sumar es conformar una lista de unidad de toda la izquierda alternativa al PSOE y por ello, como hicieron ya en los comicios generales del 23J, "tienden la mano a todo el mundo", también a Podemos.