Sumar elogia a Lamine Yamal por ondear la bandera palestina

Madrid, 12 de mayo de 2026. La coportavoz de En Comú Aina Vidal ha confesado el "gran orgullo" que sintió como culé por el gesto del al futbolista Lamine Yamal al ondear la bandera de Palestina que le dieron durante el recorrido que hizo el autobús del Barça por Barcelona para celebrar su título de Liga, "ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso en el ámbito del fútbol, que llevaran por bandera la solidaridad y el amor por un pueblo que está siendo asesinado", ha asegurado Vidal. (Fuente: Congreso)