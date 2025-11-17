Sumar muestra las claves de su conferencia política para "ganar el país" en 2027

Movimiento Sumar calienta motores para su conferencia política, que se celebrará este fin de semana en Madrid, y en el que lanzará sus propuestas reconstruir las bases progresistas de cara a "ganar el "país" en las elecciones generales de 2027. Así, la coordinadora general de la formación, Lara Hernández, ha detallado en rueda de prensa que abordarán en este foro la política de alianzas electorales, con su compromiso de apostar por una candidatura unitaria de la izquierda alternativa, y también propuestas como transporte público gratuito para los jóvenes, una renta básica universal para la población o la prestación universal por crianza.(Fuente: Sumar)