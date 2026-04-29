Sumar Mugimendua critica a un Gobierno vasco "instalado en el marketing"

Bilbao, 29 de abril de 2026. Sumar Mugimendua ha acusado al Gobierno Vasco de estar "instalado en el marketing, que habla de pactos mientras deja caer a Osakidetza" y ha preguntado al PNV si "de verdad puede explicar a la ciudadanía" su abstención en la votación en el Congreso sobre la prórroga de los alquileres "en un contexto de crisis y emergencia habitacional, donde miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna", como ha denunciado la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García. (Fuente: Sumar Mugimendua)