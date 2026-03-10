Sumar pide la suspensión cautelar de las licencias otorgadas a Forestalia

Madrid, 10 de marzo de 2026. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha anunciado este martes que su formación va a la presentar una proposición no de ley en la que plantea al Gobierno que suspenda cauterlamente las licencias otorgadas a Forestalia mientras se investiga la presunta trama de corrupción por la que ha sido detenido el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez Collado. (Fuente: Congreso)