La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado valorar escenarios de ruptura con el PSOE, algo que no han descartado los Comunes si no se actúan con contundencia por parte de su socio de coalición, dado que ahora mismo la realidad es que el caso de Santos Cerdán está acotado al exsecretario de Organización socialista y no hay afectación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.(Fuente: Congreso)