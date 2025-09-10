Sumar sobre reducción jornada: "Hay derrotas que son victorias políticas"

Movimiento Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso más de 100.000 firmas de ciudadanos que reclaman a los grupos políticos que apoyen la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, en vísperas de la votación en la que presumiblemente saldrán adelante las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley impulsadas por PP, Vox y Junts. La coordinadora general de la formación, Lara Hernández, ha explicado a los medios a las puertas de la Cámara Baja que se trata de una primera tanda de firmas para que los partidos de la derecha recapaciten, al proclamar ante la votación de esta tarde que "hay derrotas parlamentarias que son victorias políticas".(Fuente: Congreso)