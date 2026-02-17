Sumar reivindica la república en vísperas de que el Rey presida un acto sobre la Constitución

Madrid, 17 de febrero de 2026. Sumar han reivindicado una reforma constitucional que refuerce el derecho a la vivienda, blindar el aborto e implante la república como modelo de la Jefatura del Estado, dado que ya "sobra la monarquía y la corona". Por su parte, los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, aliados de investidura del Gobierno, ya han adelantado su ausencia en el acto al considerar que "no hay nada que celebrar" mientras que en el caso de Sumar asistirá la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y ministros del socio minoritario. (Fuente: Congreso)