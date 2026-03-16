Sumar reunirá el sábado a su máximo órgano de dirección para relanzar su proyecto

Madrid, 16 de marzo de 2026.
Movimiento Sumar reunirá este sábado a su Grupo Coordinador, su máximo órgano de dirección, para analizar la situación de la izquierda y abordar la futura hoja de ruta para relanzar su proyecto político. Así lo ha indicado en rueda de prensa la coordinadora general del partido, Lara Hernández, para destacar que el Grupo Coordinador se reunirá por primera vez tras la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en los próximos comicios.
(Fuente: Sumar)