Sumar trata de zanjar la polémica con Junts y apela al diálogo para llegar a acuerdos

Madrid, 20 de abril de 2026. Los partidos de la coalición Sumar han tratado de zanjar el choque con Junts por las declaraciones críticas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha apelado a mantener el diálogo y tener "altura de miras" para convalidar el decreto de vivienda, que incluye la prórroga de los contratos de alquiler. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha minimizado en rueda de prensa conjunta con el dirigente de Más Madrid esta polémica, al resaltar que Díaz se reunió en Bruselas como miembro del Gobierno con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y que Sumar defendieron la Ley de Amnistía. (Fuente: Sumar)