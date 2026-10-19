Supervivientes de cáncer de mama insisten en el diagnóstico precoz y en la autoexploración

Madrid, 19 de octubre de 2026. El 19 de octubre se celebra el día mundial contra el cáncer de mama con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 33.307 nuevos cánceres de mama al año. En declaraciones a Europa Press Televisión, Irantzu, superviviente de cáncer de mama y voluntaria en la organización de CRIS Contra el Cáncer, ha asegurado la importancia de "la detección precoz" y la "autoexploración" en este tipo de cáncer . "Quisiera insistir en que desde muy jovencitas empecemos a hacernos amigas de nuestros pechos y a conocerlos", ha señalado.