Publicado 14/10/2026 14:35:11 +02:00CET

El Supremo confirma las condenas de Ábalos y Koldo al rechazar petición de nulidad de sentencia

Madrid, 14 de octubre de 2026. El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles las condenas de 24 y 19 años de cárcel que impuso al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el 'caso mascarillas', al desestimar los incidentes de nulidad que presentaron contra la sentencia. La Sala de lo Penal así lo ha decidido en un auto después de que el pasado junio los condenara por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. (Fuente: Europa Press / Tribunal Supremo / Congreso)