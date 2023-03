El Supremo eleva las penas a los condenados de 'la manada de Sabadell' por el "efecto intimidatorio"

El Tribunal Supremo ha acordado elevar las condenas a los tres integrantes de 'la manada de Sabadell' por el "efecto intimidatorio" que ejercieron en la violación grupal de una joven de 18 años en esa localidad catalana en febrero de 2019. Los magistrados han explicado que en las agresiones sexuales múltiples la conducta de quienes forman parte del grupo tienen un plus de gravedad por la intimidad ambiental sobre la víctima que debe ser calificada como cooperación necesaria, no sólo complicidad.En la sentencia el tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha elevado de 13 años y 6 meses a 24 años de prisión la condena a los dos condenados por complicidad en las tres violaciones que sufrió la joven, al ser considerados ahora cooperadores necesarios de las mismas y no cómplices. (Fuente: Imágenes Cedidas)

