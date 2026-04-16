Publicado 16/04/2026 16:20:26 +02:00CET

El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto de regularización de migrantes

Madrid, 16 de abril de 2026. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión cautelarísima del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En el plano político, la medida ha abierto un fuerte choque entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno ha acusado al Partido Popular de actuar con "hipocresía" por recurrir la regularización en las comunidades donde gobierna, salvo en Andalucía, que está a las puertas de sus elecciones autonómicas. Por su parte, desde el Partido Popular han criticado esta decisión al considerar que se aleja de la línea común europea en materia migratoria y Vox ha advertido de todas las consecuencias negativas que podría acarrear. (Fuente: Europa Press, Moncloa)