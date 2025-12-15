Suspensión actividad de centros educativos en la zona dana de Valencia por el temporal

Trece municipios de la provincia de Valencia han suspendido este lunes la actividad lectiva de los centros educativos, la mayoría en localidades de la zona dana, como el caso de Benetússer y Paiporta, así como en pedanías de la ciudad de València y otras zonas inundables del término municipal. La medida de cierre de colegios fue decretada este domingo por la alerta roja meteorológica por la Borrasca Emilia. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia a primera hora de la mañana de este lunes. De esta forma, en la provincia se ha mantenido en alerta amarilla por lluvias y tormentas.