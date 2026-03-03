Talent Arena da voz a la diversidad funcional para lograr una inclusión real con la tecnología

Barcelona, 3 de marzo de 2026. Talent Arena se ha convertido en un espacio de diálogo para abordar cómo la tecnología puede contribuir a eliminar barreras en el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional y neurodivergencia. En esta edición, la consultora tecnológica SEIDOR ha reunido a más de 100 personas con diversidad funcional, junto a empresas, instituciones públicas y entidades especializadas en inserción laboral, para identificar obstáculos reales y proponer soluciones aplicables en los entornos profesionales. Durante la sesión, los participantes han compartido experiencias sobre la adaptación de procesos de selección, el desarrollo profesional y la cultura organizativa. El encuentro ha contado con el testimonio de Ainhoa Castaño, ingeniera vinculada a la UAB con neurodivergencia, quien ha explicado los obstáculos con que se ha encontrado. La necesidad de desmontar estos estigmas y prejuicios sobre el talento es otro de los temas que se han abordado. Los participantes han coincidido en que la transformación tecnológica solo tiene sentido si contribuye a diseñar entornos donde las personas sean valoradas por sus capacidades diversas y su valor diferencial. La jornada, que ha incluido una dinámica participativa para cuestionar mitos habituales, ha concluido con la idea de que la innovación tecnológica solo es transformadora cuando ayuda a crear entornos más accesibles, claros e inclusivos para todos.