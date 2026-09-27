Tasta Nou Barris, el festival gastronómico para los que "odian ir al centro"

Barcelona, 27 de septiembre de 2026. El balance del encuentro gratronómico Tasta Nou Barris ha sido "muy positivo". Según alguno de los restauradores mucha gente "se ha acercado por las actividades de la Mercè y se ha encontrado esto" lo cual es una forma de poner estos negocios de proximidad "en el mapa". El festival ha incluido tapas y platillos, pero también una variedad de vinos catalanes para acompañar la gastronomía del festival. Algunos visitantes han afirmado que esta propuesta les "ha encantado" porqué "odian" ir al centro de Barcelona y de esta forma pueden disfrutar de un ambiente "más barrial".