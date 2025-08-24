El Teatro Arriaga amanece lleno pintadas vandálicas en su última jornada de fiestas de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao ha criticado las numerosas pintadas que presenta la fachada y entradas del teatro Arriaga, que ha calificado de "acto vandálico", y ha afirmado que las limpiará una vez que concluya la Aste Nagusia.La fachada del teatro municipal presenta, desde hace unos días, numerosas pintadas, sin ningún tipo de contenido político, una circunstancia que, según han explicado a Europa Press fuentes municipales, "es habitual en los últimos años" durante Aste Nagusia.Por ello, han censurado este "acto vandálico" y han asegurado que están esperando a que acabe la Semana Grande bilbaína para limpiar la fachada y puertas de acceso del Arriaga.