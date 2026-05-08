Técnica, precisión y conocimiento para dar comienzo a la temporada del atún rojo de Almadraba

Madrid, 8 de mayo de 2026. Técnica, precisión y conocimiento. El atún rojo de la Almadraba sigue manteniendo intacto su método de despiece. Con un sonido característico y singular, el ronqueo marca el inicio de la temporada de 'el oro rojo del mar' en la compañía de distribución alimentaria Ahorramas. Con esta exhibición, impulsada junto a su proveedor Grupo Ricardo Fuentes, la compañía ha acercado a los clientes uno de los productos más valorados del mar y ha reforzado el compromiso que tiene con los frescos poniendo en valor el origen, la calidad y el asesoramiento de sus profesionales. Un producto único que se va a poder adquirir hasta el 14 de junio en más de 85 tiendas de la compañía.