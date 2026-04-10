El teléfono 047 atiende 4.541 consultas en sus primeros 54 días, más de la mitad sobre alquiler

Ávila, 10 de abril de 2026.
El servicio de atención telefónica 047, puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha registrado un total de 4.541 consultas atendidas en sus primeros 54 días de funcionamiento, hasta el pasado 9 de abril. Esta cifra supone una media de 84 atenciones diarias desde su activación, un periodo que ha incluido dos semanas iniciales de pruebas técnicas, según han informado fuentes ministeriales, desde donde se ha destacado que la duración media de las consultas ha sido de 10 minutos.