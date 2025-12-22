Tellado asegura que el PSOE es "un partido en el chasis"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los resultados en Extremadura, con la victoria de la candidata 'popular', María Guardiola, evidencian que "comienza un nuevo ciclo político en España" y ha pronosticado que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le espera una "agonía electoral" en las próximas citas con las urnas. Dicho esto, ha evitado aludir al auge de Vox en los comicios extremeños y ha puesto el foco en el PSOE, afirmando que es "un partido en el chasis".(Fuente: PP)