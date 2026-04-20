Tellado defiende la "prioridad nacional" del pacto extremeño PP-Vox

Madrid, 20 de abril de 2026. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este miércoles el acuerdo que ha sellado su partido con Vox en Extremadura ante la polémica en torno al concepto de "prioridad nacional" introducido por Vox, al tiempo que ha garantizado ayudas a organizaciones como Cáritas, que puede estar "tranquilas" porque no les va a "afectar". Dicho esto, ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a que se atreva a denunciarlo porque, a su entender, ese pacto no será "impugnado" en los tribunales.