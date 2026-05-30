Tellado pide al PNV que retire su apoyo al "capo" de Sánchez

Bilbao, 30 de mayo de 2026. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido al PNV que retire su apoyo a Pedro Sánchez, "el capo", y ha reprochado a su presidente, Aitor Esteban, sus "lágrimas de cocodrilo". "O se sostiene a la mafia o se apoya un cambio de Gobierno, no hay otra opción", ha asegurado, para advertir que se trata de "una emergencia democrática" ante un Ejecutivo "corrupto, que da asco". Además, ha pedido Sánchez que no comparezca en el Congreso, sino que disuelva las Cámaras y convoque elecciones", porque el tiempo de las explicaciones "ha pasado". Tellado, que ha participado en una jornada política y festiva del PP de Bizkaia celebrada en la Plaza Indautxu de Bilbao. (Fuente: PP)