Tenerife despliega una 14 drones para mejorar la protección y vigilancia del medio natural

Güímar, Tenerife, 9 de abril de 2026. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado este jueves, desde el Malpais de Güímar, los nuevos drones que se incorporan al dispositivo de protección del medio natural de la isla. Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización de los recursos técnicos de las Unidades de Agentes de Medio Ambiente y de la Unidad de Incendios Forestales, que desarrollan labores de vigilancia, control y seguimiento en zonas de especial complejidad orográfica y difícil acceso. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)