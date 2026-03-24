Publicado 24/03/2026 16:37:36 +01:00CET

Tenerife eleva a alerta máxima el plan de emergencias en el área metropolitana

La Laguna (Tenerife), 24 de marzo de 2026. El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), declarando la situación de alerta máxima en el área metropolitana y manteniendo al resto de la isla en situación de alerta, ante la persistencia de la borrasca 'Therese', que continúa afectando al territorio con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas. La presidenta, Rosa Dávila, ha señalado que la decisión de elevar el nivel en el área metropolitana responde a la evolución del fenómeno: "Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca que mantiene un comportamiento inestable y con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Nuestra prioridad es anticiparnos y proteger a la ciudadanía". (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)