Tenerife se prepara para "lo peor" de la borrasca en la próxima madrugada

La Laguna, Tenerife, 19 de marzo de 2026. La borrasca 'Therese' ya ha dejado en Tenerife fuertes rachas de viento, superándose incluso los 200 km/h en cumbres, así como fuertes episodios de oleaje que, en el norte de la isla, ha obligado al corte de la carretera de Garachico. Sin embargo, "lo peor" de este fenómeno se prevé respecto a las lluvias en la próxima madrugada, de forma especial en el sur, suroeste, y también en el área metropolitana de la isla, donde se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)