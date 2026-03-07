Tensión en Castro por las manifestaciones del centro de acogida de menores

Santander, 7 de marzo de 2026.
Esta mañana se han vivido momentos de tensión en el entorno del puerto deportivo de Castro Urdiales por la coincidencia de dos manifestaciones, en las se han mostrado a favor y en contra de la apertura por parte del Gobierno de Cantabria de un centro de acogida de menores extranjeros en el municipio, procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.
Por un lado, la manifestación 'oficial', convocada por Castro por la Igualdad y apoyada por Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo, ha reunido a más de 300 personas que han partido a las 12.00 horas del parque Amestoy en dirección al Ayuntamiento, hasta donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les han impedido continuar para evitar el encuentro entre ambas marchas.
Por su lado, la contramovilización convocada por Vox ha concentrado a un centenar de personas en la zona de la Casa Consistorial. En ella, han portado mensajes como 'Ellos no lo viven, tú sí. No al centro de menas', 'Recursos para Castro. No para centros impuestos. Unidos contra el centro. Olvidados del Ayuntamiento', 'No es racismo' y 'Castro no se vende. No al centro de menas. No es racismo, son estadísticas'.