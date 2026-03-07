Terapeuta ocupacional crea una empresa que abre el mundo del videojuego a las personas mayores

Madrid, 7 de marzo de 2026. Gloria Sánchez es CEO y cofundadora de Golden Gamers Go, un proyecto social que emplea videojuegos tradicionales para estimular la salud física, cognitiva y emocional de las personas mayores con deterioro cognitivo. La plataforma se apoya en agentes de inteligencia artificial entrenados, capaces de diseñar planes de ocio y terapéuticos personalizados para cada usuario. Cada persona mayor recibe experiencias adaptadas a sus necesidades, intereses y capacidades, garantizando que el juego sea motivador, seguro y enriquecedor. "Es curioso que aunque participen en este proyecto tanto hombres como mujeres, un 70% son mujeres mayores de 75 años", ha destacado Sánchez.