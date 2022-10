Un tercio de las personas con epilepsia no controlan las crisis a pesar de los tratamientos actuales

Expertos en epilepsia de toda España se han dado cita para abordar las últimas innovaciones en la patología en el VIII Congreso de la Sociedad Española de Epilepsia, celebrado en Santander.En un simposio organizado por Angelini Pharma, en el marco del congreso, uno de los principales focos tratados ha sido la epilepsia farmacorresistente y la importancia de avanzar en su investigación, ya que un tercio de las personas con epilepsia no logran controlar las crisis a pesar de los tratamientos actuales.Durante el simposio se han dado a conocer los últimos avances en el manejo de adultos con epilepsia focal que no consiguen controlar las crisis. Estos pacientes tienen más posibilidades de padecer un peor estado de salud en general asociado entre otros factores a comorbilidades como la ansiedad o la depresión.Investigación y nuevos avances para conseguir que las personas con crisis no controladas tengan una mejor calidad de vida y un menor riesgo de mortalidad.Solo en España, se estima que 400.000 personas sufren epilepsia, una enfermedad crónica que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo.