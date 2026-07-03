Los terremotos en Venezuela dejan 32 españoles muertos y 2.645 fallecidos

Madrid, 3 de julio de 2026. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 32 el número de españoles fallecidos tras los dos terremotos registrados en Venezuela y ha reducido a 142 la cifra de desaparecidos. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, España mantiene activados los servicios de emergencia consular y ha desplegado un hospital de campaña de la AECID para atender a los afectados. El último balance oficial de las autoridades venezolanas sitúa en 2.645 los fallecidos y en más de 12.600 los heridos. (Fuente: DPA/Exteriores/EP/Gobierno de Venezuela)