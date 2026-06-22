‘Territorios en Red’ impulsa el despliegue de redes con la participación activa del territorio

Madrid, 22 de junio de 2026. La alianza 'Territorios en Red', formada por Redeia, Fundación Renovables y Renewables Grid Initiative, ha presentado una metodología orientada a reforzar la participación activa del territorio en el despliegue de redes eléctricas, en concreto de la red de transporte. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha participado en la presentación de esta novedosa fórmula de relación con la sociedad. Una iniciativa que nació con el objetivo de promover la escucha activa, la participación temprana, el diálogo territorial, la transparencia y la trazabilidad como vectores fundamentales en el proceso de transición energética. Durante el evento se ha expuesto la propuesta metodológica de 'Territorios en Red', que busca una integración territorial de las infraestructuras alineada con los principios de justicia energética y gobernanza democrática. Una jornada que ha reunido a representantes institucionales, del tercer sector y del ámbito energético para compartir aprendizajes y fijar los próximos pasos para la transición energética.