Teruel Existe analizará el apoyo "a los que no hacen absolutamente nada" por la región

El candidato de Aragón Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha felicitado a las fuerzas que este 8F "se consideren ganadoras", aunque considera que "la provincia de Teruel no ha ganado" y ha llamado a analizar "cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia". Con algo más de 97% de los votos escrutados, la coalición Aragón-Teruel Existe ha obtenido dos diputados, ambos por la provincia de Teruel, perdiendo uno de los que obtuvo en los comicios de 2023.(Fuente: Teruel Existe)