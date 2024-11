Tesh Sidi defiende que España "debe estar con el pueblo saharahui por justicia y solidaridad"

La diputada de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, que ha exclamado que España "tiene que estar al lado del pueblo saharahui" por "justicia y solidaridad", así como ha expresado que España "no debe liderar una defensa con Rabat" como ha hecho "en los últimos años". También recalcamos que esas sentencias se tienen que aplicar en España y España no debe liderar una defensa con Rabat como la ha hecho en los últimos años. España tiene que estar al lado del pueblo saharaui, no solamente por justicia sino también por responsabilidad en un proceso de descolonización inconcluso, porque hoy si algo aplica para Ucrania y para Palestina también aplica para el pueblo del Sáhara Occidenta