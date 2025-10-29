El tiempo es cerebro - 112 Código Ictus: una dinámica educativa para salvar vidas

Con motivo del Día Mundial del Ictus, Siemens Healthineers ha presentado con la colaboración del Hospital General Universitario Gregorio Marañón "El tiempo es cerebro 112 Código Ictus", una dinámica educativa para aprender y ayudar a salvar vidas.Solo el 15% de la población conoce el método FAST, una herramienta clave para identificar los síntomas de forma precoz y activar la atención médica urgente. Y es que, ante el ictus, cada minuto cuenta, el tiempo es cerebro. Y actuar rápido puede marcar la diferencia. Una jornada de concienciación y de información, donde además los ciudadanos han podido conocer de cerca esta iniciativa participativa con propósito social: un juego de cartas para aprender a reconocer los síntomas clave del ictus y la importancia de actuar sin demora.