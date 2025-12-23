Tienda de belenes de Algemesí reabre tras el "desastre" de la dana: "Estamos aquí otra vez"

La tienda de belenes de Algemesí (Valencia) ha recuperado este año su actividad tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024, cuando el comercio quedó arrasado por la riada. Un "desastre" que, tras un año de "inteso trabajo", han podido reabrir para volver a vender figuras y elementos decorativos de los belenes navideños. José Forner, propietario de El Pesebre, histórico comercio con más de 80 años de tradición belenista, asegura que tenían nervios en su reapertura tras un año de no estar en activo, pero que tras dos meses, están "muy contentos" de la respuesta de los clientes. "Cuando vimos el desastre que había aquí en la tienda, pensábamos que no se podría volver a abrir. Pero es verdad que con el trabajo de voluntarios, familiares, amigos, vimos que sí, que se podía volver. Hicimos un proyecto, nos ilusionamos y aquí estamos otra vez", explica el dueño de este establecimiento.