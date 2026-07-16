El TJUE avala la ley de amnistía

Luxemburgo, 16 de julio de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la ley de amnistía al considerar que no afecta a los intereses europeos ni es contraria a la directiva europea sobre terrorismo. Así se ha anunciado en la lectura del fallo de una sentencia por parte del presidente del TJUE, Koen Lenaerts. La sentencia llega un año y medio después de que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional formulasen las preguntas prejudiciales a la corte con sede en Luxemburgo. (Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea)