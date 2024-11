‘Todos podemos ser Papá Noel’: ser solidarios más allá de la Navidad

Todos podemos ser Papá Noel, ese hombre venido de Laponia que reparte felicidad y emana bondad y generosidad. Pero no solo en Navidad, sino durante todo el año. Este mensaje, hoy más necesario que nunca, es el que lanza Coca-Cola en su campaña navideña. Coca-Cola en España quiere que este mensaje trascienda más allá de la propia campaña navideña. Por eso, tras colaborar desde el primer momento en la catástrofe de Valencia y reconocer el esfuerzo colectivo, se compromete a seguir implicada en los planes de reconstrucción de los sectores y zonas más afectadas. Con motivo de esta campaña navideña, los consumidores podrán disfrutar de experiencias digitales en las que la combinación de la Inteligencia Artificial y el factor humano es la gran protagonista. Estas navidades, el “Anyone Can Be Santa” de la artista británica Celeste nos recuerda que un simple acto de bondad puede despertar al Papá Noel que todos llevamos dentro.