Toledo estrena LEMS360, la realidad aumentada que hará viajar al turista en el tiempo

Toledo, 19 de octubre de 2026. Toledo y su legado milenario se han aliado con la última tecnología de experiencias inmersivas para ofrecer una manera distinta de asomarse a sus sus siglos de historia, una suma de fuerzas entre su patrimono y la inteligencia artificial para ofrecer al turista una nueva forma de desentrañar su pasado gracias a la realidad aumentada de LEMS360, que estrena en la Ciudad Imperial esta nueva herramienta para ensanchar la oferta turística de la capital de las Tres Culturas