El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para declarar como investigado en su segunda causa por presunta desobediencia al no retirar una pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat en periodo electoral. Sin embargo, ha explicado que se ha acogido a su derecho de no declarar porque considera que no es un tribunal neutral y que "la sentencia ya está escrita".