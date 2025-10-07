De la Torre dice que aforos de la Comic Con Málaga "no pasaron del 80%" en cuanto a ocupación

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que los aforos de la San Diego Comic-Con Málaga, celebrada a finales de septiembre, "no pasaron del 80% en cuanto a ocupación" y "quizá la orientación al público, para que no hubiera colas, falló un poco".Así lo ha señalado De la Torre, que ha aludido a los datos de la Comic Con y ha señalado que "la organización está contestando las reclamaciones, ha habido 3.000 reclamaciones, una a una". En este sentido, ha dicho que "es una cifra alta, pero es un porcentaje bajo comparado con las 120.000 reservas".