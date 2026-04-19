Torrelavega celebra el Día Mundial del Circo con actividades abiertas al público

Santander, 19 de abril de 2026. La Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega celebra este domingo, 19 de abril, el Día Mundial del Circo, con una jornada de actividades abiertas a la ciudadanía. Se han puesto en marcha talleres simultáneos en diferentes disciplinas circenses, que ofrecen una experiencia participativa y accesible para todas las edades, ha indicado la Escuela de circo local. Entre las propuestas, destacan las técnicas aéreas --trapecio, telas, aro y cuerda--, así como equilibrios --funambulismo, monociclo--, malabares y acrobacia, permitiendo al público experimentar de primera mano el lenguaje del circo contemporáneo. Además, se ha desarrollado un taller de circo en familia, concebido como un espacio de encuentro intergeneracional que potencia el juego compartido desde una perspectiva educativa, creativa y afectiva. Esta actividad busca reforzar vínculos familiares a través del movimiento, la expresión corporal y la cooperación, situando el circo como una herramienta de convivencia y aprendizaje.