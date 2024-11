El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado a Feijóo de "no ser capaz de liderar nada" tras haber pedido apoyos para una moción de censura y ha afirmado que "no lidera ni dentro de la formación". "No lidera siquiera el poder ser un presidente alternativo al actual presidente de gobernar España a través de una moción de censura, porque lo que hace es pedirle a los demás que a ver si lo apoyan", ha añadido.(Fuente: La Moncloa)