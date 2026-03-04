Torres anuncia que la isla de La Palma acogerá el 24 de abril el Consejo Territorial de Memoria

Madrid, 4 de marzo de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este miércoles que el próximo Consejo Territorial de Memoria Democrática se celebrará en la isla de La Palma el 24 de abril, después de que así lo solicitara el Gobierno de Canarias. "Una isla en la que, como en el resto del archipiélago, no hubo frente de Guerra, pero donde sí existió una brutal represión por parte de los sublevados", ha proclamado Torres después de la Comisión Sectorial de Memoria Democrática, que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio. (Fuente: Minsterio de Política Territorial y Memoria Democr)