Torres celebra la aprobación de la ley para indemnizar a víctimas de la represión franquista

Madrid, 26 de marzo de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la aprobación del Real Decreto Ley que permitirá indemnizar a las víctimas de la represión. "Hemos hecho un buen trabajo para que este Real Decreto camine", ha afirmado. Eso sí, Torres ha lamentado los votos en contra del Partido Popular y de Vox. "No entiendo como se puede estar en contra de que personas que perdieron la vida o han sufrido daños importantísimos puedan ser resarcidos por la administración pública, precisamente porque pelearon para recuperar la democracia", ha insistido. (Fuente: Congreso)