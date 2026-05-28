Torres no resta "relevancia" a las investigaciones pero denuncia un "show"

Madrid, 28 de mayo de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no "resta relevancia" a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero a la vez denuncia un "show" que busca generar escándalo contra el Gobierno.