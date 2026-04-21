Torres: "Los principios de Vox son señalar al diferente, señalar al inmigrante"

Madrid, 21 de abril de 2026. Declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que los principios de Vox son "señalar al diferente, señalar al inmigrante, poner pegas a los menores que vienen en pateras y cayucos, centralizar la política, acabar con el estado de las autonomías e incluso discriminar entre quienes han llegado a nuestro país, se sienten españoles porque aquí han conseguido un futuro y los que aquí hemos nacido y no hay diferencias". (Fuente: Senado)