Torres (PSE) dice a PNV que su postura sobre el euskera en las OPE "no es asumible"

Bilbao, 25 de abril de 2026. El secretario general de PSE-EE Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, ha advertido al PNV de que los socialistas vascos están "claramente en contra" de la reforma planteada para la Ley de Empleo Público y, tras avisar de que su postura "no es asumible", le ha acusado de ir "a rebufo de EH Bildu". Torres ha participado este sábado en el homenaje organizado por los socialistas con motivo del 39 aniversario del atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, en el que fallecieron Maite Torrano y Félix Peña. Durante el acto, que se ha desarrollado frente al monolito de las víctimas del terrorismo, ha estado acompañado por la alcaldesa de la villa, Mari Jose Blanco. (Fuente: PSE)