Torres ve una "contradicción" denominarse demócrata y rechazar la Ley de Memoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ve una "contradicción" denominarse demócrata al tiempo que se critica la Ley de Memoria Democrática y ha reivindicado "adoctrinar" en democracia. "Una persona que se considere demócrata diga que esa ley y todos los actos que estamos haciendo para celebrar los 50 años de libertad es un mal adoctrinamiento es una contradicción", ha lanzado en su intervención durante el acto institucional con el que la Delegación del Gobierno en Madrid ha conmemorado el 47 aniversario de la Constitución Española.